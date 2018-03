Exercice clos le 31 décembre 2017 : les résultats de la BOAD en hausse de 26%

(BOAD) - Le Conseil des Ministres de l’Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA) a approuvé les comptes de la BOAD pour l’exercice clos le 31 décembre 2017. L’institution affiche des chiffres clés en hausse. Elle enregistre ainsi un résultat net bénéficiaire de 13,295 milliards FCFA contre 10,548 milliards de FCFA à fin 2016, soit une hausse de 26 %.

Le bénéfice ainsi dégagé renforcera les fonds propres de l’institution. Le produit net bancaire en hausse de 9,6%, est porté à 37,419 milliards de FCFA contre 34,131 milliards de FCFA au titre de l’exercice 2016.

Le total du bilan s’établit à 2653,295 milliards de FCFA contre 2263,357 milliards de FCFA à la clôture de l’exercice précédent, soit un accroissement de 17,2%. La Banque a su conserver une structure financière équilibrée tout au long de l’exercice, notamment avec des fonds propres effectifs s’élevant à 655,810 milliards de FCFA et représentant 25,5 % du total bilan hors capital non libéré.

Au fil des ans, la Banque a acquis une notoriété internationale et jouit de la pleine confiance de ses partenaires et des investisseurs en raison de la qualité de son rating. Ces notations Baa1 et BBB de la catégorie « Investment Grade » sont confirmées successivement en 2016 et 2017 par les agences Moody’s et Fitch Ratings.

Ces résultats attestent de la situation financière saine de l’institution qui est résolument inscrite, dans la réalisation de son ambition d’être une « banque de développement forte, pour l’intégration et la transformation économiques en Afrique de l’Ouest ».