Nigeria : plus de 21 milliards $ investis dans les infrastructures au cours des six dernières années (Osinbajo)

Au Nigeria, le gouvernement fédéral revendique avoir investi plus de 8900 milliards de nairas (21 milliards $) dans les infrastructures sur les six dernières années. L'information a été donnée par le vice-président Yemi Osinbajo à Uyo, capitale de l'État d'Akwa Ibom, lors de l’inauguration de la Dakkada Tower, un immeuble de 21 étages, destiné aux sociétés pétrolières internationales qui doivent se réinstaller dans leurs zones opérationnelles du Delta du Niger.

S'exprimant lors de cette cérémonie qui marquait également les 34 ans de la création de l'État d'Akwa Ibom, le vice-président a expliqué que cette somme avait été engagée dans une série de développements infrastructurels (chemins de fer, routes, centrales électriques) dans tout le pays. « Depuis le début de notre administration, le Président Buhari a donné la priorité au développement des infrastructures, des routes, des chemins de fer, de l'électricité et, malgré les vents contraires économiques sévères que nous avons connus au cours des six premières années, nous avons investi plus que toute autre administration dans les infrastructures», se satisfait le VP.

« Jusqu’à l'année dernière, nous avions affecté plus de 8900 milliards de nairas en infrastructures. Le mois dernier, le Conseil exécutif fédéral a approuvé le projet ferroviaire Lagos-Calabar, qui passera par Uyo en tant que gare principale. À la fin de l'année dernière, le Conseil exécutif fédéral a également approuvé le dossier complet du port en eau profonde d'Ibom », précise-t-il, félicitant Udom Emmanuel, le gouverneur de l'État d'Akwa Ibom à l’initiative de la cité administratif de Dakkada.

« L'excuse des compagnies pétrolières internationales selon laquelle il n'y a pas de bureaux à Akwa Ibom pour qu'elles puissent déménager a pris fin aujourd'hui par la mise en service de ce bâtiment », a déclaré le gouverneur.

Au Nigeria, le président nigérian Muhammadu Buhari a approuvé début février 2021, la création d’un fonds baptisé Infrastructure Corporation of Nigeria Limited (InfraCorp), avec un capital d'amorçage de 951 milliards de nairas (2,5 milliards $). Infracorp est censée servir de levier au gouvernement fédéral pour mobiliser jusqu'à 15 000 milliards de nairas (39 milliards $) en faveur de projets d'électricité, de routes et de chemins de fer dans la plus grande économie d'Afrique.

Fiacre E. Kakpo