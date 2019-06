La BAD s’engage à accroître la proportion des investissements sur le plan nutritionnel dans 5 secteurs d’activité en Afrique

(Agence Ecofin) - Dans son plan d’action multisectoriel pour la nutrition 2018-2025, la Banque africaine de développement (BAD) s’est engagée à accroître la proportion des investissements sur le plan nutritionnel, dans cinq secteurs d’activité représentant plus de 30% des dépenses publiques en Afrique, et qui servent de moteurs sous-jacents à la nutrition.

Il s’agit notamment des secteurs de : la santé ; l’agriculture ; l’eau, l’assainissement et l’hygiène ; la protection sociale ; l’éducation.

Cette annonce a été faite, lors de la rencontre de sensibilisation sur la nutrition en Afrique de l’Ouest et du Centre, tenue, lundi 24 juin 2019 à Abidjan.

La mise en place de ce programme vise, selon l'institution, à renforcer la résilience et la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les différentes régions d’Afrique. L’objectif principal étant de réduire de 40% le retard de croissance des enfants africains de moins de 5 ans, d’ici à 2025.

Intervenant à cette occasion, la conseillère en politique au sein du secrétariat du Mouvement Scaling up Nutrition (SUN), Morgane Daget, a pour sa part déclaré que la collaboration multisectorielle est le « moyen le plus efficace et le plus durable pour mettre fin à la malnutrition ». Car « cela permet la mise en œuvre d’une gamme de services plus large, tout en offrant la possibilité de bénéficier d’un engagement politique et financier de haut niveau pour la malnutrition ».

Ajoutant que : « d’après les estimations, 30% des enfants de moins de 5 ans souffrent de la malnutrition. Et aujourd’hui une personne sur trois souffre du problème de malnutrition qui n’est pas uniquement causé par le manque d’une alimentation équilibrée, mais également par des facteurs liés à la santé, l’eau et l’assainissement et l’hygiène, et l’éducation ».

Notons que la mise en œuvre de ce projet a démarré en 2015 dans cinq pays que sont : le Burkina Faso, la Gambie, le Sénégal, le Mali, la Mauritanie, et le Nigeria.

Zeinab Dosso (stg)