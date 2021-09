Le Royaume-Uni a alloué 15,9 milliards $ de financement climatique aux pays en développement en 10 ans

(Agence Ecofin) - Le Royaume-Uni fait du soutien aux communautés vulnérables une priorité, selon le ministre de l'Environnement international, Zac Goldsmith. Le bilan de son financement climat en direction des pays en développement sur les 10 dernières années en est une preuve.

Le Royaume-Uni a débloqué un total de 15,9 milliards $ au cours des cinq dernières années pour aider les pays en développement à s'adapter et à atténuer les effets du changement climatique. Les chiffres publiés par International Climate Finance (ICF) révèlent qu'entre 2011 et 2021, l'aide britannique a permis à 88 millions de personnes de faire face au changement climatique. Ce financement a également amélioré l'accès à l'énergie propre pour 41 millions de personnes.

Au cours des dix dernières années, le financement britannique a permis d'installer 2400 MW de capacité d'énergie propre, soit l'équivalent de la consommation de 1,8 million de foyers britanniques. Le financement britannique a également permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 180 millions de tonnes. En outre, le pays a mobilisé 4,5 milliards $ de financement privé et 7,1 milliards $ de financement public dédié au changement climatique.

En Afrique, le Royaume-Uni a soutenu des projets tels que Blue Forests à Madagascar et KaXu Solar One, une centrale solaire à concentration en Afrique du Sud. A Madagascar, le projet a permis de protéger plus de 20 000 hectares de mangroves qui constituent une réserve naturelle de carbone et une protection contre les tempêtes et l'érosion côtière. En Afrique du Sud, le projet KaXu Solar a permis d'alimenter 80 000 foyers en énergie solaire et de réduire environ 315 000 tonnes de CO2.

Lors de l'Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre britannique a promis un nouveau financement pour l'action climatique mondiale. Le pays entend également augmenter sa contribution à l'objectif de 100 milliards $ par an promis par les pays développés pour soutenir les pays en développement.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

16/03/2021 - Le Royaume-Uni et le FMO désirent lever 850 millions £ pour les forêts d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine