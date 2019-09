La Norvège participera pour 150 millions de dollars à la préservation de la forêt gabonaise

(Agence Ecofin) - En marge du sommet «Action Climat 2019 », convoqué à New York par le secrétaire général des Nations Unies Antonio Gutteres, visant à présenter des plans réalistes pour le renforcement des contributions déterminées au niveau national (CDN) d’ici 2020, le Gabon a reçu un financement de 150 millions de dollars de la Norvège dans le cadre de l’Initiative pour la forêt de l’Afrique centrale (CAFI).

«L’accord prend correctement en compte le statut particulier du Gabon en tant que pays à forte couverture forestière et à faible taux de déforestation. Le pays est recouvert à 88% de forêts et j’espère que notre partenariat pourra les aider à atteindre leur objectif de maintenir 98% de ce couvert forestier à l’avenir », explique Ola Elvestuen (photo), ministre norvégien du Climat et de l’Environnement dans le communiqué ayant sanctionné.

Pour Lee White, ministre gabonais de la Forêt, de la Mer, de l’Environnement, chargé du Plan climat, le Gabon doit augmenter la valeur de ses forêts tropicales afin de donner des garanties sur le caractère durable de la conservation et l’exploitation.

Car, souligne-t-il, «le consentement de la Norvège à doubler le prix de la tonne de dioxyde de carbone des forêts tropicales dans cet accord est très important et nous permet d’espérer que la communauté internationale s’acheminera vers un prix réaliste, qui incitera véritablement les pays forestiers à suivre notre exemple ».

« Ceci, poursuit-il, doit être utilisé «comme outil pour améliorer le niveau de vie des populations gabonaises en créant des emplois et des moyens de subsistance, tout en préservant nos trésors naturels et nos écosystèmes riches en biodiversité ».

PcA