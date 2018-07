African Guarantee Fund va mettre en place un incubateur de référence au Togo

(Agence Ecofin) - La directrice générale d’African Guarantee Fund West Africa, Adidjatou Zanouvi, a annoncé la création prochaine d’un incubateur de référence dans la capitale togolaise.

La concrétisation de ce projet devrait s’inscrire dans la vision de cette institution pourvoyeuse de garanties financières, de « faire de Lomé un pôle d’excellence dans la promotion du secteur privé de toute la sous-région ouest africaine ».

Avec cet instrument, l’institution compte assister techniquement les Petites et Moyennes Entreprises togolaises ainsi que des institutions financières, en vue de leur croissance. En dehors de cette assistance technique, elle ambitionne d’octroyer ses garanties à 2000 PME en moyenne par an et par pays, en Afrique de l'ouest, contre 1000 actuellement.

AGF West Africa dispose de bonnes références à cet égard. En effet, sur les 250 milliards FCFA de garanties octroyées ces dernières années, elle a contribué « au moins à 40% des émissions de garanties de portefeuille ». Mieux, elle « veut multiplier par cinq cette capacité d'ici à trois ans », a assuré la Directrice Générale d’AGF West Africa.

Toutefois, le vrai challenge, indique la N°1 de l’ex-Fonds Gari, « est de permettre à ces PME de créer entre 30 000 et 50 000 emplois par pays sur les cinq prochaines années ».

Séna Akoda