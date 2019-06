Mali : la Boad débloque 25 milliards FCFA pour la construction de 1085 logements sociaux et économiques

(Agence Ecofin) - La Banque ouest-africaine de développement va financer un projet de viabilisation et de construction de logements socio-économiques au Mali. Un financement sous forme de prêt à l’Etat malien, d’une valeur de 25 milliards FCFA, a été approuvé jeudi dernier par le conseil d’administration de la Banque de développement.

Le projet permettra de viabiliser un site de 42 hectares à Samanko, 5km de Bamako, la capitale, et de construire 785 logements sociaux (565 de type F3 et 220 de type F4) et 300 logements économiques (175 de type F3 et 125 de type F4). Un total de 1085 appartements à céder en location-vente aux bénéficiaires.

Cet appui de l’institution basée à Lomé marque un pas dans la mise en œuvre du programme 2018-2023 du président malien Ibrahim Boubakar Keita, qui vise notamment, la construction et la mise à disposition des populations très modestes de 20 000 logements sociaux et 10 000 économiques, d’ici la fin de son 2e mandat.

Un coup de pouce de la Boad qui intervient dans un climat crispé où le collectif des demandeurs a récemment haussé le ton, exigeant la publication de la liste provisoire des attributions d’un premier lot de logements. Sur 24 696 dossiers reçus par la commission mise sur pied, seulement 3743 logements sont disponibles.

« Nous constatons que les attentes des Maliens sont très fortes et nous sommes dans l’obligation d’accélérer le reste des travaux», avait promis le ministre de tutelle pour apaiser les tensions.

Confronté à un déficit structurel de logements, le Mali doit construire environ 500 000 unités de logements pour répondre situation pour couvrir ses besoins, selon les estimations. Un chiffre qui risque de gonfler dans les années à venir.