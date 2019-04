Mali recevra 300 millions $ de la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce

(Agence Ecofin) - La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), membre du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID) vient de signer un accord-cadre triennal de 300 millions $ avec le Mali.

En vertu de ce deal, l’institution islamique mobilisera des financements auprès de banques et institutions financières internationales et régionales pour soutenir l’importation de produits énergétiques tels que le pétrole brut et les produits pétroliers raffinés à destination du pays d’Afrique de l’Ouest.

L’accord appuiera également l’exportation de produits agricoles et l’importation d'intrants agricoles et de produits alimentaires.

Outre les secteurs agricole et énergétique, l’IFCT mettra en place des lignes de financement au profit des banques locales pour stimuler le secteur des PME.

D’autres programmes de renforcement des capacités pour les secteurs stratégiques de l'économie nationale sont prévus dans le cadre de cette facilité.