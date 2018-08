Burkina Faso : 470 millions $ de la Banque mondiale pour l'éducation, l'eau et la santé

(Agence Ecofin) - Le Burkina Faso et la Banque mondiale ont procédé mardi 21 août 2018 à Ouagadougou, à la signature de trois accords de financement d’un montant total de 470 millions $ (environ 266 milliards FCFA) pour la réalisation de projets dans les secteurs de l’éducation, l’adduction en eau potable, et la santé.

Le premier accord est relatif au financement du Projet d’appui à l’enseignement supérieur (PAES) par un don d’un montant de 70 millions $. L’objectif étant de renforcer les institutions d’enseignement supérieur pour améliorer l’accès et fournir une éducation de qualité dans des domaines prioritaires tels que l’agriculture, l’agroalimentaire, la logistique associée à la chaîne de valeur, la formation entrepreneuriale, le commerce, les sciences de la santé, la promotion de la formation des enseignants aux pratiques modernes d’enseignement des mathématiques et des sciences pour le développement du Burkina Faso.

Le deuxième accord est relatif au financement du programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement d’un montant total de 300 millions $. Il est composé d’un don IDA d’un montant de 50 millions $ et d’un crédit « scale up facility » d’un montant de 250 millions $. Ce programme consiste à améliorer l’accès aux services d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans des zones ciblées.

Le troisième accord est relatif au financement du Projet de renforcement des services de santé (PRSS) par des dons d’un montant total 100 millions $, composé d’un don IDA d’un montant de 80 millions $ et d’un don du Global financing facility (GFF) d’un montant de 20 millions $. L’objectif du projet est d’améliorer la qualité et l’utilisation des services de santé en accordant une attention particulière à la santé des mères, des enfants et des adolescents, à la nutrition et à la surveillance des maladies.

Notons que la signature de ces accords a eu lieu à l’occasion de la visite au Burkina Faso, d’une mission de la Banque mondiale conduite par son vice-président Afrique, Hafez Ghanem. Faisant ainsi passer le nombre d’opérations de l’institution en faveur du pays à une quarantaine, au profit d’une trentaine de projets pour un volume total de 2 339,52 millions $.

Rappelons par ailleurs, que dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement économique (PNDES), la Banque mondiale s’est engagée, lors de la Table ronde des bailleurs, organisée à Paris en décembre 2016, à accompagner le Burkina Faso à hauteur de 3,8 milliards $. Ainsi, le portefeuille actuel fait ressortir 35 opérations au profit de 28 projets pour un volume total de 1 869,52 millions $.