Somalie : la BAD accorde 28.86 million $ pour financer des projets de développement

(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement (BAD) a annoncé le 19 juillet un engagement de 28,86 millions de dollars pour soutenir des projets de développement en Somalie.

11,99 millions de dollars sont destinés à un projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement urbain dans les villes de Kismayo (sud) et Baidoa (sud-ouest) tandis que les 16,86 millions de dollars restants sont destinés à la réhabilitation de 247 km de routes et à la construction de nouveaux 100 km.

Les projets visent à accroître l'accès à l'eau potable dans tout le pays, en particulier dans les villes ciblées, et, d'autre part, à améliorer la connectivité et à faciliter le transport des biens et des personnes.

Selon la Directrice générale régionale adjointe de la BAD pour l'Afrique de l'Est, Nnenna Nwabufo (photo), « avec le projet d'eau et d'assainissement, la Somalie est en bonne voie d’atteindre les objectifs de développement durable sur l'accès universel à l'eau et l'assainissement ». Le projet devrait bénéficier à environ 200 000 personnes dans les deux villes, où l'on estime que 65 % de la population vit sous le seuil de pauvreté.

Ce nouvel investissement porte à 109,13 millions de dollars le portefeuille actif de la BAD en Somalie, avec 12 projets en cours.

Firmine AIZAN