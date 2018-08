Rwanda : 300 millions $ d’investissements prévus sur trois ans pour renforcer l’approvisionnement en eau potable

(Agence Ecofin) - La société de gestion de l’eau et de l’assainissement du Rwanda (WASAC) compte investir 300 millions $, au cours des trois prochaines années, en vue de faire face à l’insuffisance en approvisionnement en eau potable dont souffre le pays.

Financé par la Banque africaine de développement (BAD), ce programme permettra au WASAC de mettre en œuvre plus de 40 projets d’eau et d’assainissement dans plusieurs villes du pays, dont notamment Kigali, Rubavu, Rusizi, Nyagatare, Muhanga, Huye, Musanze et Karongi.

Le projet devrait durer deux ans, à partir d'octobre 2018.

Selon Aimé Muzola, directeur général du WASAC, ce sont environ 1,1 million de personnes qui bénéficieront de services améliorés d’approvisionnement en eau, tandis que 475 000 personnes auront accès à des services d’assainissement améliorés.

Notons que l’accès à l’eau potable au Rwanda est de 85% dans les zones urbaines et de 47% dans les zones rurales.