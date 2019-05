Madagascar : le programme Fihariana (50 millions €) vise à développer le tissu entrepreneurial pour dynamiser l’économie

(INITIATIVE POUR L'EMERGENCE DE MADAGASCAR) - Fidèle à sa promesse de promouvoir l’entrepreneuriat et de rendre espoir à la jeunesse malgache, le président Rajoelina a officiellement lancé le programme national pour l’entrepreneuriat « Fihariana » samedi 18 mai à l’hôtel Carlton Madagascar.

Le programme « Fihariana » affiche un objectif clair : aider les jeunes Malgaches à s’insérer sur le marché de l’emploi en leur permettant de concrétiser leurs projets et en contribuant ainsi au développement économique du pays. Pour ce faire, il garantit le financement des projets d’entreprise grâce à un fonds de 200 milliards d’ariary (49,2 millions d’euros) alloué à ce programme, alimenté par des partenaires financiers tels que la Société Nationale de Participation (Sonapar). Le dépôt des dossiers est ouvert auprès des chambres de commerce du pays. Tous les projets d’entreprise sont potentiellement éligibles, qu’ils soient en phase de lancement ou de développement, quel que soit le secteur d’activité. Les projets sélectionnés bénéficieront de financements compris entre 1 million et 2 milliards d’ariary (246 à 492 255 euros), qui seront alloués dans un délai de 15 jours après leur validation.

Prêts à taux bonifiés

Les établissements bancaires tels que la BNI et la BOA consentiront des prêts remboursables à des taux bonifiés aux jeunes promoteurs, dont l’Etat sera le garant. Ce programme s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique générale de l’Etat (PGE), qui prévoit notamment la création d’emplois décents, la promotion des femmes et des jeunes ainsi que l’émergence de petites industries. « J’encourage fortement les jeunes à être créateurs d’entreprises et à persévérer dans la création et l’innovation afin de prendre en main leur destin et devenir le moteur de développement du pays », a souligné Andry Rajoelina à l’occasion du lancement de ce programme.