Rwanda : la BAD finance à hauteur de 93 millions $ un projet routier régional long de 208 km

(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement (BAD) va financer à hauteur de 93,1 millions $ la réalisation d’un projet routier régional qui permettra de relier le Rwanda à l’Ouganda.

Cet appui financier de la BAD représente 51% du coût total de ce projet long de 208 km, et qui consiste en la réhabilitation et l’élargissement des routes de Kagitumba (à la frontière Rwanda / Ouganda) – Kayonza – Rusumo (à la frontière entre le Rwanda et la Tanzanie), dans la province orientale du Rwanda.

Le reste du financement a été mobilisé auprès du gouvernement japonais par l'intermédiaire de la JICA, de l’UE par l'intermédiaire de son Fonds fiduciaire pour les infrastructures, et auprès du gouvernement du Rwanda.

Ce projet, dont le démarrage des travaux a été lancé la semaine dernière, bénéficiera directement à 1,1 million de personnes et facilitera les voyages et le commerce entre le Rwanda, l’Ouganda et la région de l’Afrique de l’Est. Il constitue, par ailleurs, la composante rwandaise d’un important projet régional destiné à renforcer la fluidité des transports, tout en ouvrant et en consolidant le marché dans cette région de l’Afrique de l’Est.

Ainsi, outre l’infrastructure routière, la section rwandaise de ce projet comprendra, entre autres, la construction de deux marchés transfrontaliers à Kagitumba et à Rusumo, ainsi que la réhabilitation de 10 centres de collecte de lait et de 10 forages d’eau. Le projet assurera également la formation de 1600 femmes regroupées au sein de 7 associations et facilitera la plantation de 41 500 arbres.

Le coût total du projet multinational est estimé à 376,5 millions $, dont 183,39 millions $ pour la composante Rwanda.

A noter que le portefeuille actuel des interventions de la BAD au Rwanda s'élève à environ 892 millions $, ciblant principalement les infrastructures de transport, l’énergie, l’eau, ainsi que le soutien aux compétences et au développement du secteur privé.