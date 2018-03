La Banque Africaine de Développement annoncée dans un deal de 30 millions $, au profit d'un fonds de soutien à l'innovation au Rwanda

(Agence Ecofin) - Le conseil d'administration de la Banque Africaine de Développement, a validé l'accord d'un prêt de 30 millions $ au gouvernement du Rwanda, pour la mise en place d'un fonds de soutien à l'innovation (Rwanda Innovation Fund), a-t-on appris d'un communiqué officiel de l'institution multilatérale africaine.

La ressource servira à créer un véhicule d'investissement axé sur le financement des petites et moyennes entreprises (PME) axées sur les technologies, et à développer les capacités de l'écosystème entrepreneurial et d'innovation du pays. Au-delà du Rwanda, la portée de ce fonds pourra toucher d'autres pays de l'Afrique de l'est.

Ce financement arrive avec le bon timing car, même si le Rwanda souhaite développer le secteur des services de technologie comme élément clé de sa croissance économique, il n'y avait pas, jusqu'ici, de fonds de capital-risque capable de soutenir ses jeunes entrepreneurs.

Les investisseurs locaux ont du mal à s'organiser face aux besoins des entreprises en phase de démarrage. De même, il leur est difficile de réaliser un suivi des investissements, en raison des capacités de financement limitées et des problèmes de liquidité dans le système monétaire.

Fidèle à sa stratégie d'intervention avec effet de levier, la BAD espère que ce prêt permettra de mobiliser jusqu'à 100 millions $ auprès du gouvernement rwandais, et des investissements d'appuis de près de 300 millions $ au profit de 150 entreprise se situant à divers stades d’évolution.

Idriss Linge