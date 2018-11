Côte d’Ivoire : plus 12 millions $ ont été investis dans la préservation du parc national du Banco en 6 ans

(Agence Ecofin) - L’Etat de Côte d’Ivoire et ses partenaires ont investi plus de 7 milliards FCFA (plus de 12 millions $) depuis 2012, dans la préservation et la valorisation des infrastructures touristiques du parc national du Banco.

Situé au cœur de la ville d’Abidjan, ce parc national constitue un haut lieu consacré à l’écotourisme. Abritant des pistes de randonnées et des aires de pique-nique, il milite favorablement en faveur de la préservation de l’environnement ainsi que de l’approvisionnement en eau potable à Abidjan.

Notons par ailleurs, que cet espace qui accueille annuellement près de 20 000 visiteurs et amateurs de tourisme, est un exemple de forêt primaire, avec des espèces de bois devenues rares, de nombreux oiseaux et des singes.

Flore Kacou