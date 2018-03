Egypte : le système des Nations Unies va accorder un appui financier de 1,2 milliard $ sur la période 2018-2022

(Agence Ecofin) - L’Egypte et le système des Nations Unies ont signé un accord-cadre définissant les modalités d’un appui financier d’un montant global de 1,2 milliard $, en faveur du Caire, sur la période 2018-2022, annonce un communiqué rendu public, ce dimanche.

Cet accord, signé par la ministre égyptienne de l’Investissement et de la Coopération internationale, Sahar Nasr (photo), et le coordonnateur résident du système des Nations Unies en Egypte, Richard Dictus, vise à soutenir le gouvernement égyptien pour la réalisation de son plan national de développement.

En ce sens, il permettra une intervention des différentes agences du système des Nations Unies en Egypte autour de certains axes stratégiques. Il s’agit notamment : du développement économique de façon globale ; de la justice sociale ; de l’autonomisation des femmes et, enfin, de la gestion durable des ressources naturelles.

Pour la ministre Sahar Nasr, le volet développement économique de l’accord sera basé sur la réalisation d’objectifs convenus pour un développement économique global et durable, pour la création d'emplois, ainsi que pour la formation. Ceci, à travers : une utilisation plus efficace des ressources publiques et des incitations ; un soutien à l’entrepreneuriat ; la création d’un environnement propice à l’investissement durable et un meilleur accès des jeunes et des femmes à l’emploi.

En ce qui concerne le volet justice sociale, la ministre a déclaré que le système des Nations Unies soutiendra les efforts du gouvernement pour contrôler la croissance démographique et assurer l’accès aux services publics pour tous, y compris la protection sociale et les services de santé, de nutrition et d’éducation.

Pour ce qui est de l’autonomisation des femmes, l’accord vise à renforcer les capacités et la participation des femmes à des postes de direction et à de nombreuses autres activités économiques, en plus de leur accès à l’éducation et à l’emploi.