Global Innovation Fund et la SFI financent une plateforme utilisant les nouvelles technologies pour améliorer la qualité de l’eau en Afrique subsaharienne

(Agence Ecofin) - Trois institutions à savoir la Société Financière Internationale (SFI), le Global Innovation Fund et 100 Resilient Cities, porté par la fondation Rockefeller, ont conjointement financé un projet d’amélioration des services d’eau et d’assainissement en Afrique subsaharienne.

Ce projet qui a été développé par la Water Innovation Platform for Africa (Wipa) s’appuie sur des nouvelles technologies pour proposer des solutions visant à améliorer la qualité de l’eau dans les pays d’Afrique noire. « En soutenant le projet porté par la Wipa, la SFI s’engage à trouver des solutions aux problèmes des marchés émergents et à contribuer à améliorer le service de l’eau » a déclaré George Butler, spécialiste de l'eau pour la SFI.

Alix Zwane (photo), DG du Global Innovation Fund, a affirmé quant à elle, que la plateforme Wipa, co-fondée par la SFI, par le Global Innovation Fund et 100 Resilient Cities, « permettra de développer des approches nouvelles dans les secteurs de l’assainissement et de l’eau en Afrique subsaharienne ».

En rappel, le fonds d’investissement londonien Global Innovation Fund soutient des innovations ayant un fort impact social. Il est doté d’une enveloppe de 200 millions $ et a été créé en partenariat avec Omidyar Network et les gouvernements des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de la Suède et de l’Australie.

Chamberline Moko