Togo : de plus en plus de jeunes entrepreneurs, suite aux mesures d’accompagnement du ministère du développement à la base

(Agence Ecofin) - Selon Victoire Tomegah Dogbé, ministre togolaise du développement à la base, dans un entretien à Togo First, : « en 2017, les mécanismes de promotion de l’auto-emploi des jeunes (FAEIJ, PRADEB, FNFI) ont permis de créer 3500 micro-entreprises pour 9000 emplois durables et 22 130 emplois temporaires au profit des jeunes. »

Depuis le lancement du FAIEJ (Fonds d’appui aux initiatives économiques des jeunes) et de la composante emploi jeunes du PRADEB, ces dispositifs visant à stimuler l’entrepreneuriat, ont permis de former plus 15 000 jeunes à l’initiative privée.

Sous la même onction, plus 2500 microentreprises ont été créées générant ainsi 6500 emplois directs. Environ 5 milliards de francs CFA ont été libérés par diverses institutions afin d’accompagner ces jeunes entrepreneurs.

Motivé par l’engouement de ces jeunes pour ces mécanismes de financement et d’accompagnement, le gouvernement togolais s’est résolument porté vers la diversification et l’adaptation des offres aux différents projets. Ce qui a permis d’activer le Projet d'Appui à l'Employabilité et à l'Insertion des Jeunes dans les Secteurs porteurs tels que l’agriculture, l’élevage…

Lancé en 2016 avec le soutien de la Banque africaine de développement (BAD), le PAEIJ-SP prévoit la création de plus de 19 600 emplois directs sur les 5 années de sa mise en œuvre. En outre, dans le secteur agricole, le fonds Tirsal qui vient d’être lancé, devrait permettre de passer les financements bancaires accordés au secteur à 5% des crédits octroyés par les établissements financiers. Ce ratio est actuellement de 0,2%.

Ici l’interview de Mme Victoire Tomegah Dogbé, sur Togo First, portail sur l’actualité économique et financière togolaise, opéré par l’Agence Ecofin.