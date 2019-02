Côte d’Ivoire : près de 690 millions $ d’investissements annoncés, d’ici à 2021, pour la construction et l’extension de 3 universités publiques

(Agence Ecofin) - Le ministre ivoirien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Toikeusse Mabri (photo), a annoncé le 17 février 2019, des investissements compris entre 300 milliards FCFA (environ 518 millions $) et 400 milliards FCFA (environ 690 millions $) pour la construction et l’extension de trois universités publiques en Côte d’Ivoire, d’ici à 2021.

« Sur deux ans, ce sont 300 milliards à 400 milliards FCFA qui seront investis pour l’extension de l’université de Man et la construction des universités de San Pedro et de Bondoukou », a affirmé Albert Toikeusse Mabri.

Le ministre a, par ailleurs, ajouté que les travaux d’autres universités publiques seront lancés en 2021. Ce qui portera le nombre total des universités publiques dans le pays à quatorze (14) contre sept (07), actuellement.

« Ces efforts vont se poursuivre pour que nous arrivions effectivement à 14 universités à l’horizon 2025 », a-t-il précisé.

Selon Albert Toikeusse Mabri, ces nouvelles universités seront des universités thématiques avec des filières spécifiques qui formeront des cadres qualifiés pour soutenir les secteurs productifs de l’économie ivoirienne. L’objectif étant principalement « de rapprocher l’enseignement supérieur des populations ».

Notons que le ministre ivoirien de l’Enseignement supérieur était l’invité de l’émission « les Salons de Radio Côte d’Ivoire », réalisée avec la collaboration du Centre d’Information et de Communication Gouvernementale (CICG) de Côte d’Ivoire.

Zeinab Dosso (Stg)

