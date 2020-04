La Namibie a consacré 64 millions $ en cinq ans à l’adaptation au changement climatique et à l’environnement

(Agence Ecofin) - La Namibie a consacré au cours des cinq dernières années 1,2 milliard de dollars namibiens, soit 64 millions $ à des projets de conservation de la biodiversité, d’adaptation au changement climatique et de lutte contre la dégradation des terres. Ces investissements ont été réalisés par le biais de 9 projets mis en œuvre dans ces différents domaines.

Selon un rapport du ministre namibien de l’Environnement, Pohamba Shifeta (photo), soumis au Parlement, les financements ont principalement été mobilisés grâce au Fonds vert pour le climat, au Fonds pour l’environnement mondial et au Fonds pour l’adaptation. La coopération bilatérale avec l’Allemagne, à travers la GIZ et la Banque allemande de développement (KfW) a permis la mise en œuvre de cinq de ces projets représentant la moitié des investissements.

« Les différentes interventions ont pour objectif d’améliorer la résilience des communautés namibiennes au changement climatique et aux autres problèmes relatifs à l’environnement tels que la sécurité hydrique, les conflits entre les humains et la faune, et le braconnage », a indiqué le ministre dans le rapport.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

10/10/2019 - Namibie : le Fonds vert pour le climat alloue 8,4 millions $ pour améliorer la résilience climatique