Egypte : l'Etat va augmenter ses dépenses publiques de 634 millions $ pour soutenir l'économie

(Agence Ecofin) - L’Etat égyptien envisage d’augmenter ses dépenses publiques de 634 millions $ afin de soutenir l’économie nationale. L’annonce a été faite cette semaine par Mohamed Maait (photo), ministre des Finances du pays.

D’après le responsable, ces nouveaux investissements seront affectés au « paiement des dettes des entrepreneurs et des fournisseurs et à l’amélioration de la qualité des services offerts au public ». Concrètement, l’objectif est de rendre l’économie égyptienne (qui sort de plusieurs années de réformes pilotées par le FMI) plus résiliente aux chocs dus au nouveau coronavirus.

Les fonds permettront de soutenir les différents secteurs de l'économie afin de maintenir le cycle de production en fonctionnement tout en appliquant les mesures préventives et de précaution. Les autorités espèrent à moyen terme que cette mesure permettra également de créer de nouvelles opportunités d’emploi dans le pays.

Depuis le début de la pandémie de covid-19, le gouvernement égyptien a annoncé plusieurs mesures économiques pour faire face à la crise, dont un plan de relance de 100 milliards de livres égyptiennes (6,3 milliards $) pour atténuer les répercussions de la maladie.

Au total, plus de 2500 Egyptiens ont été touchés par la pandémie, selon le dernier bilan de l’Union africaine en date du 16 avril 2020.

Moutiou Adjibi Nourou