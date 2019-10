La 6e édition de la Conférence sur les Infrastructures et les BTP s’est tenue les 10 et 11 octobre à Addis-Abeba

(KAIZENE) - L’événement organisé en partenariat avec le Ministère des Transports d’Éthiopie et le Ministère des transports de Cote d’Ivoire a regroupé près de 150 entreprises publiques et privées, institutions, des décideurs politiques, société civile, entrepreneurs et les investisseurs venus du Kenya, de l’Afrique du Sud, de l’Ouganda, de l’Ethiopie, de la Cote d’Ivoire, du Cameroun et du Nigeria entre autres autour de la thématique : « La croissance économique face aux enjeux infrastructurels en Afrique. »

La première journée de conférence a été marquée par une visite de site chez Ethiopian Airlines, partenaire officiel de l’évènement.

Cette visite avait pour objectif de mettre en exergue les avancées notables de l’Éthiopie en matière de développement d’infrastructures de transports, de permettre la création de partenariats de développements entre les pays africains, mais surtout d’encourager l’implémentation des projets innovants et structurants semblables dans d’autres pays d’Afrique.

Poursuivant des objectifs de promotion de l’innovation en Afrique, de développement durable à travers le financement d’infrastructures résilientes et le renforcement des partenariats public-privés, cette édition de conférence s’est poursuivie par un concours de jeunes entrepreneurs visant à stimuler, récompenser, montrer le dynamisme, la créativité et l’excellence des jeunes Africains à travers des idées novatrices et des projets de création de richesse durable. La compétition qui a duré une vingtaine de minutes a vu la participation de deux groupes de jeunes qui ont présenté devant l’auditoire leurs projets durables. Une compétition qui a été remportée par Jonathan Dibe, ingénieur en génie civil.

À la suite de la cérémonie d'ouverture animée par Son Excellence Madame Dagmawit Moges, Ministre des transports d’Éthiopie, plusieurs personnalités de renom se sont succédées afin de débattre des différents thèmes de la conférence que sont : (1) le leadership, la bonne gouvernance et le cadre juridique réglementaire ; (2) l’Impact des Femmes dans les projets d’Infrastructures et de développement ; (3) exploiter le dividende démographique pour le développement des municipalités, des zones rurales et la planification des logements sociaux ; (4) la facilitation des Transports, des Mouvements et du commerce Intra-Régional ; (5) les projets de construction et gestion de déchets (Environnement, Assainissement, Electricité) ; (6) le financement des infrastructures, projets BTP et le rôle des partenariats public-privé (PPP) et l’impact de l’Intelligence Artificielle, de l’Innovation sur les projets d’Infrastructures et BTP (7) afin de trouver des solutions aux défis du continent.

Les débats ont été animés par des experts dont : son excellence madame Hiwot Mosisa, Ministre d’État au Ministère des transports, Éthiopie ; M. Cheick Oumar Sylla, Directeur pays de la Société Financière Internationale, M. Kouakou K Romain, Directeur Général des Transports Terrestres et de la Circulation, Ministère des Transports de Côte d'Ivoire, Madame Christine K. Kawooya- CEO de l’Institut de Gouvernance d’entreprises d’Ouganda ; Madame Kacou Naomie, Directrice du département environnement, énergies et hydraulique au BNETD ; Madame Fatim Cisse, CEO DUX ; Madame Nabou Fall, CEO VIZEO. M. Yagouba Traore, chef de l'unité d'information au département infrastructures et énergie de la commission de l'Union Africaine ; M. Thabo Chauke, Conseiller économique à l’ambassade de l’Afrique de Sud en Ethiopie ; Madame Malaa Kivila Odera, CEO de Sylmax consult et bien d’autres.

Le lauréat du prix d'Excellence et quelques invités au Diner organisé par le Cabinet International KAIZENE

Lors d’un diner au Skylight Hôtel Addis qui a réuni les panélistes, les représentants de l’ambassade de Côte D’ivoire en Éthiopie et les entreprises participantes à la conférence, le Cabinet International KAIZENE a tenu salué les convives pour leur appui à la réalisation de cette 6e édition de conférence et leur participation effective à la conférence. A cette même occasion, le lauréat de la compétition des jeunes entrepreneurs a reçu des mains de Madame Lynda Aphing-Kouassi le trophée d’excellence.

Au terme de ses deux jours de conférences, Mlle Lynda Aphing-Kouassi, Directrice Générale de Cabinet International KAIZENE a remercié tous les participants à l’évènement et rappelé la nécessité pour les gouvernements, institutions, entreprises de porter des actions concrètes pour le développement de l’Afrique et des communautés à laquelle les femmes et jeunes prennent une part active. Elle a par la suite convié les participants à la prochaine édition de conférence qui se tiendra en 2020.

Madame Nabou Fall, CEO VIZEO





Madame Christine K. Kawooya, CEO Institute of Corporate Governance Ouganda

Fatim Cissé, CEO DUX

La Cabinet International KAIZENE tient à remercier l’ensemble des participants, sponsors et partenaires dont le Bureau National d'Etudes Techniques de Développement (BNETD) et Ethiopian Airlines pour leur précieux soutien et leur généreuse contribution au succès de la conférence. Ce fut un honneur d’avoir été bien accueilli à Addis et pour vivre parallèlement ce moment de récompense avec son excellence le Premier Ministre Abiy Ahmed.

A propos de KAIZENE

Le Cabinet international KAIZENE est un cabinet spécialisé dans l’organisation de conférences sur les infrastructures, le coaching et le renforcement des capacités des entreprises publiques et privées, en leur permettant d’améliorer leurs services, leur approche qualité et surtout savoir utiliser leur capital humain. KAIZENE aide également les entreprises à mieux comprendre leur responsabilité sociétale et la mettre en place. Fort de son expérience, KAIZENE organise depuis plus de 6 ans des conférences internationales qui permettent aux acteurs économiques opérant sur le continent africain et ailleurs, de se rencontrer et d’échanger. Le Cabinet International KAIZENE a également participé à l’organisation du Forum AGOA 2019 initié par le Gouvernement Américain.