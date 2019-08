(Agence Ecofin) - Selon le portail gouvernemental République Togolaise, les étendues et cours d’eau de la capitale du Togo devraient bientôt offrir « un tout autre visage et un attrait touristique plus fort ».

Togo Invest Corporation et la Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCIT) ont conclu mardi un accord de partenariat en vue de l’étude et de la réalisation d’un projet allant dans ce sens. C’était lors d’une cérémonie de signature qui s’est déroulée entre le Président de la Chambre, Germain Meba et les principaux responsables de la holding d’Etat.

Le projet initié par la CCIT et dénommé « Lomé Croisière », est un projet de grande envergure qui intègre l’aménagement d’un espace joignant la baie de Lomé au Lac Togo. Cet aménagement qui se fera principalement par le dragage des lagunes, permettra de rendre navigables les cours d’eau actuellement non exploités.

Il est également prévu la construction de plusieurs infrastructures à l’instar d’un technopôle, d’un complexe de formation universitaire, d’un port sec et une zone industrielle. « Lomé Croisière » envisage aussi la création d’une nouvelle ville qui offrira des hôtels, des quartiers résidentiels et des activités touristiques.