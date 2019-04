(Agence Ecofin) - Selon la ministre de la Planification, du Contrôle et de la Réforme administrative d’Egypte, Hala el Saeed (photo), le montant total des investissements alloués aux projets d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement au cours de l'exercice fiscal 2019/2020, est estimé à 18 milliards de livres égyptiennes (1 milliard $).

Cette annonce a été faite en marge d’une visite effectuée récemment par une délégation du ministère et de la Banque nationale d'investissement dans les trois gouvernorats du canal de Suez, Suez, Port-Saïd et Ismaïlia, afin d'inspecter les projets d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement.

Les investissements comprennent 4,6 milliards de livres égyptiennes (environ 265,6 millions $) pour des projets visant à fournir un accès complet à l’eau potable, et 13,4 milliards de livres égyptiennes (environ 774 millions $) affectés à des projets d'assainissement.

Notons que ces efforts de financement comptent parmi les principaux objectifs de l’ambitieux programme de développement de l’Egypte dénommé Vision 2030.

Zeinab Dosso (stg)