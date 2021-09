Côte d’Ivoire : Solange Amichia nommée Directeur Général du CEPICI

(CEPICI ) - Par décret signé du Président de la République, à l’issue du Conseil des Ministres du mercredi 8 Septembre, Solange AMICHIA est nommée Directeur Général du Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire. Solange AMICHIA assurait, la fonction de Directeur Général Adjoint au sein de la même organisation depuis Février 2014.

Avant de rejoindre le CEPICI, Solange AMICHIA réalise la majorité de sa carrière à l’international, en France puis au Etats-Unis. Senior Vice-Présidente dans la Banque d’investissement de la Société Générale (SGCIB) à New-York jusqu’en 2013, elle totalise plus de vingt ans d’expérience dans les métiers de la banque d’investissement.

Dès 2016, Solange AMICHIA coordonne pour le compte de la Présidence de la République, l’organisation de plusieurs forums et sommets en Côte d’Ivoire, dont « AFRICA CEO Forum », « Mo Ibrahim Governance Weekend », le Sommet régional « Women Entrepreneur and Finance Initiative, WE-FI » et le congrès de l’Union Postale Universelle (UPU). Sa forte implication et son style de management ont été les clés du succès de l’organisation de ces grands événements économiques à Abidjan.

Professionnelle bilingue, Français-Anglais, habituée à interagir dans des environnements multiculturels, elle est diplômée de l’E.D.C Business School de Paris en 1983, avec une spécialisation en gestion des PME.

« Je tiens à remercier le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA pour sa confiance qui m’honore. J’aurais à cœur de poursuivre la mission qu’il a lui-même initiée en créant le Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire, en 1993. Je salue le travail formidable de Monsieur le Ministre ESSIS, qui a fortement développé et donné de la visibilité au CEPICI, et lui a permis de devenir l’institution que l’on connait aujourd’hui. Je m’engage à honorer la mission qui m’a été confiée, en mettant à profit mon expérience dans les écosystèmes de la promotion de l’investissement privé, et à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du nouveau PND 2021-2025.» Solange AMICHIA, Directeur Général du CEPICI

À propos du CEPICI

Créé en 1993 et restructuré en Septembre 2012 par un décret qui en fait, le GUICHET UNIQUE DE L’INVESTISSEMENT EN COTE D’IVOIRE, le Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) est l’outil gouvernemental de promotion des investissements privés. Il coordonne l’ensemble des initiatives et actions en matière de promotion des investissements et de développement du secteur privé. Pour plus d’information et d’assistance, consultez nos différents sites internet www.cepici.gouv.ci ; www.225invest.ci ; www.idu.ci