L’Egypte va créer 12 zones d’investissement pour un montant de 4,8 milliards $

(Agence Ecofin) - La ministre égyptienne des investissements et de la Coopération internationale, Sahar Nasr, a annoncé que son institution envisageait construire 12 nouvelles zones d’investissements dans le but de créer 500 000 emplois directs et indirects, et de stimuler des investissements d’une valeur de 78 milliards de livres égyptiennes (environ 5 milliards $).

C’était à l’occasion de la signature du protocole de coopération entre l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches (GAFI) et la Banque nationale d'Égypte.

Ce protocole au terme duquel la banque participera à la gestion et au développement des zones franches et des zones d’investissements, vise à renforcer la coopération entre le GAFI et la Banque nationale d’Égypte dans le domaine du développement des petites et moyennes entreprises (PME), a indiqué la ministre.

Sahar Nasr, a en outre annoncé la création de 7 autres zones franches avec 120 000 opportunités d’emplois à Minya, dans le sud du Sinaï, à New Ismailia, à Assouan, à Kafr el Sheikh et dans d'autres lieux.

André Chadrak