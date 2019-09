La diaspora camerounaise de France invitée à entreprendre au pays avec le soutien du gouvernement et de l’AFD

(Agence Ecofin) - Un dispositif baptisé Dias’Invest 237 vient d’être mis en place par le Cameroun. Il est porté par le ministère camerounais des Relations extérieures (Minrex) et financé par l’Agence française de développement (AFD), rapporte Investir au Cameroun.

Ce dispositif, indique l’AFD, vise à faciliter l’investissement de la diaspora camerounaise de France vers le Cameroun et plus spécifiquement à accélérer le montage de projet, la création et le développement d’entreprise au Cameroun par des membres de cette diaspora. Les projets d’entreprises sélectionnés seront accompagnés gratuitement par des experts.

Cet accompagnement comprend : un suivi-conseil stratégique par des experts de la création et du développement d’entreprise ; des appuis-conseils métier par des experts du domaine d’activité ; une mise en relation avec des réseaux professionnels.

Pour chaque entrepreneur sélectionné, le dispositif propose trois phases de diagnostic du projet et une feuille de route. Il y a également une phase d’accélération, durant laquelle l’accompagnement de l’entrepreneur sera mis en œuvre selon une feuille de route réalisée en concertation avec ce dernier et détaillant le parcours d’accompagnement nécessaire pour la réalisation du projet.

Pour bénéficier de « Dias’Invest 237 », les candidats peuvent postuler sur le site internet éponyme, jusqu’au 15 décembre 2019.

Les projets d’entreprise vers le Cameroun portés par les membres de la diaspora camerounaise en France (sans distinction de nationalité) et les Camerounais ayant séjourné en France et rentrés au Cameroun depuis moins de 3 ans sont éligibles.

S.A.