Egypte : un milliard $ de la Banque mondiale pour financer des projets de développement dans le Sinaï  

(Agence Ecofin) - Les autorités égyptiennes et la Banque mondiale sont en phase de finalisation d’un appui financier d’un milliard $ pour des projets de développement dans la péninsule défavorisée du Sinaï.

A cet effet, une rencontre a eu lieu, le 09 septembre dernier, entre la commission de la Banque mondiale chargée du suivi du Programme de développement intégré pour le Sinaï, dirigée par Ashish Khanna, et la ministre égyptienne des Investissements et de la Coopération internationale, Sahar Nasr.

Il s’agissait de discuter de la mise en œuvre des dernières mesures nécessaires pour le décaissement de ce financement par la Banque mondiale. Celui-ci ciblera prioritairement le secteur privé, les PME, les femmes entrepreneures, et les infrastructures. Ce qui contribuera à attirer des investisseurs qui pourront, selon Sahar Nasr, bénéficier d’incitations fiscales pouvant aller jusqu’à 50%.

La ministre a, par ailleurs, annoncé avoir obtenu un financement de 2,5 milliards $ du Fonds de développement saoudien, du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe et du Fonds arabe pour le développement économique et social.

L’objectif étant de créer des emplois, construire des routes et des réseaux intégrés reliant le Sinaï à d'autres gouvernorats. Mais également de créer des zones urbaines, de construire des usines de dessalement et des unités résidentielles et d’apporter un soutien aux femmes et aux familles de la péninsule.