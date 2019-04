Lancement de l'appel à propositions pour le financement de grands projets d’investissement en Afrique du Sud

(NEPAD ) - L'Agence de développement de l'Union africaine (AUDA-NEPAD), en partenariat avec le gouvernement allemand et le ministère sud-africain de l'enseignement supérieur et de la formation, a lancé le premier guichet de financement, un appel à propositions pour de grands projets d'investissement dans le développement des compétences proposés par des organismes de formation nationaux en partenariat avec des entreprises privés du projet Skills Initiative for Africa (SkillsAfrica.org).

Ce premier atelier s’est déroulé au Cap le 11 avril, un autre atelier se tiendra à Durban le 16 avril avec la présentation du mécanisme de financement SIFA, GUICHET II.

Au cours de cet événement, le lauréat du concours pour le financement du second guichet en Afrique du Sud a été annoncé :

Il s'agit du consortium dirigé par Thyssenkrupp Industrial Solutions South Africa et ses partenaires : Ekurhuleni West TVET College (Germiston Campus), Colliery Training Centre (Pty) Ltd (CTC) (Witbank), Hamba Nathi Boilermaker Training Centre (Germiston) pour la construction d'un centre de formation avec 1 500 000 euros.*

Le Mécanisme de financement SIFA est mis en œuvre à travers trois catégories de financement :

Guichet I

Projets d’investissement de grande envergure de développement des compétences proposés par des structures de formations locales en partenariat avec le secteur privé.

Guichet II

Projets d’investissement de développement des compétences proposés par une structure locale de formation de développement des compétences en collaboration avec une entreprise internationale du secteur privé.

Guichet III

Projets pilotes innovants de promotion des compétences proposés par des structures locales de formation en partenariat avec des entreprises publiques ou privées.

*Montant maximal engagé par la facilité de financement du projet SIFA sous réserve d'un rapport de due diligence et de la signature de l’application de cet accord.

A propos de l'Initiative pour les compétences en Afrique (Skills Initiative for Africa – SIFA)

L’Initiative Compétences pour l’Afrique est une initiative de la Commission de l’Union Africaine (CUA) soutenue par le gouvernement allemand en vue de renforcer les perspectives d’emploi des jeunes, des femmes et des personnes vulnérables en Afrique. SIFA contribue à la réalisation de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine qui appelle à un changement de paradigme pour transformer le système d’éducation et de formation en un système capable de répondre aux besoins en connaissances, compétences, aptitudes, recherches, innovation et créativité propices à un avenir prospère. Pour libérer le potentiel de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels (EFTP), l’Union africaine a développé une « Stratégie continentale pour l’EFTP » qui fournit un cadre global pour le développement des compétences et l’emploi des jeunes. Le Mécanisme de financement pour le développement des compétences a été établi dans le cadre de SIFA. Le mécanisme de financement SIFA est actuellement mis en œuvre l’AUDA-NEPAD, sur financement de l’Allemagne à travers la KfW. Le mécanisme de financement SIFA est conçu pour répondre de manière cohérente aux défis communs du développement des compétences, en développant et/ou en diffusant les meilleures pratiques locales et en soutenant des approches innovantes et durables, favorisant ainsi l’emploi et l’esprit d’entreprise des jeunes, des femmes et des groupes vulnérables. Actuellement, les pays participants au Mécanisme de financement SIFA sont l’Afrique du Sud, le Cameroun, l’Éthiopie, le Kenya, le Nigéria, le Togo et la Tunisie.

Partenaires organisateurs

Agence de développement de l'Union africaine - NEPAD (AUDA-NEPAD)

L'AUDA-NEPAD est l'agence de développement de l'Union africaine qui coordonne et exécute les projets prioritaires de développement à l’échelle régionale et continentale afin de promouvoir l'intégration régionale en vue de la réalisation accélérée de l'Agenda 2063 - Vision et plan d'action pour l'Afrique. Il a pour objectif de renforcer les capacités des États membres et des organismes régionaux.

Le ministère sud-africain de l'Enseignement supérieur et de la formation

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la formation fournit une orientation stratégique intégrée après les études pour l'élaboration d'un système efficace de formation technique et professionnelle et gère les responsabilités gouvernementales en matière de réglementation de l'EFTP.

La Banque allemande de développement (KfW)

La KfW est une banque de développement détenue par l'État allemand. Elle finance et soutient des programmes et des projets qui impliquent principalement les acteurs du secteur public dans les pays en développement et les économies émergentes - depuis leur conception et leur exécution jusqu'au suivi de leur succès. Réduire la pauvreté, protéger l’environnement et modeler la mondialisation sont les objectifs prioritaires de son action.

Lancement des appels à propositions pour le financement de GUICHET I

en Afrique du Sud ouvert à partir du 17 avril 2019.

Pour plus d’informations sur le Mécanisme de financement SIFA, rendez-vous sur le site : www.skillsafrica.org