Tourisme : la Côte d’Ivoire veut investir plus de 5 milliards $ pour devenir un « pôle d’attraction »

(Agence Ecofin) - Le gouvernement ivorien envisage de débourser environ 3 000 milliards FCfa (5,5 milliards $), pour relancer le secteur touristique, apprend-on d’un communiqué du ministre ivoirien du tourisme, Siandou Fofana (photo).

Cet investissement sera effectué à travers la création de deux fonds prévus pour être opérationnels à partir de cette année. Le premier fonds d’un montant de 500 milliards FCfa, devrait permettre la réalisation de nouvelles infrastructures d’envergure grâce à une grande mobilisation des acteurs privés.

Le deuxième fonds porte sur un montant de 2 500 milliards FCfa (plus de 4 milliards $). Ayant cours jusqu’en 2025, il devrait permettre à l’État de rénover et de moderniser plusieurs routes, sites touristiques et grands hôtels. « Ce fonds souverain sera alimenté par les ressources provenant de la vente du foncier destiné aux projets touristiques, dont une partie sera utilisée pour les travaux d’aménagement et de viabilisation d’espaces touristiques.», a expliqué Siandou Fofana.

Depuis la fin de la crise politique dans le pays, tous les indicateurs montrent une amélioration des activités dans le secteur touristique. Ainsi, la part du tourisme ivoirien dans le PIB du pays est passée de 0,6% en 2011 à 7,5% en 2016 et devrait connaître une progression de 5,4% par an jusqu’en 2026, d’après les prévisions des autorités ivoiriennes.

Ces nouveaux investissements entrent dans la logique de diversification de l’économie ivoirienne. Ils devraient contribuer à l'amélioration de croissance dans les prochaines années et aider à l'atténuation de l’impact des fluctuations des cours du cacao sur les recettes d’exportation.