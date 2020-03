Le Zimbabwe recherche 85,5 millions $ pour financer le recensement général de sa population et de l’habitat

(Agence Ecofin) - L'Agence nationale des statistiques du Zimbabwe a besoin de 85,5 millions $ pour financer le projet de recensement de la population et de l’habitat prévu pour 2022. C’est ce qu’a révélé le ministre zimbabwéen des Finances, Mthuli Ncube (photo), à l’occasion d’une rencontre avec les bailleurs de fonds organisée le lundi 9 mars 2020 à Hararé.

Ce rendez-vous a vu la participation de nombreuses institutions parmi lesquelles : les Nations unies, le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), la Banque africaine de développement (BAD), la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI).

« Le coût du recensement de la population et de l’habitat de 2022 devrait être initialement pris en charge par le gouvernement du Zimbabwe. Toutefois, il est probable qu’il y ait des difficultés de financement au cours de la durée de vie de ce projet, d’où la nécessité de mobiliser les ressources supplémentaires nécessaires pour le projet dont le coût est estimé à environ 85,5 millions de dollars américains », a déclaré le ministre.

Selon le ministre des Finances, les objectifs poursuivis à travers cette opération de recensement de la population consistent principalement à mesurer la taille actuelle de la population du Zimbabwe, sa répartition partielle entre les zones rurales et urbaines, ainsi que les provinces, districts et quartiers. L’opération permettra de déterminer les caractéristiques démographiques, sociales, économiques et culturelles actuelles de la population du pays.

Le dernier recensement général de la population et de l’habitat au Zimbabwe a eu lieu en 2012.