BID-Côte d’Ivoire : ratification d’un accord de mandat de 47 millions $ pour financer le projet d’assainissement de 12 villes

(Agence Ecofin) - Le gouvernement de Côte d’Ivoire a ratifié deux accords de mandat d’une valeur de 43 millions d’euros (environ 47,7 millions $) avec la Banque Islamique de Développement (BID), pour le financement du projet d’assainissement dans la ville d’Abidjan et de 11 autres villes secondaires. C’est ce qu’a fait ressortir le communiqué du Conseil des ministres, tenu le mercredi 8 janvier 2020.

Ce financement a pour objectifs la construction d’une usine compacte de digestion méthanique des boues de vidange d’une capacité de 500 m3/j à Abidjan-Sud, la construction d’une station de traitement de boues de vidange de 500 m3 /j à Abidjan-Ouest et à Abidjan-Est, la construction d’une station de traitement de boues de vidange de 200 m3 /j à Bouaké et de 100 m3/j dans plusieurs chefs-lieux de région, à savoir Abengourou, Bondoukou, Daloa, Daoukro, Dimbokro, Gagnoa, Man, Odienné, Séguéla et Soubré

Par ailleurs, la réalisation de ces ouvrages permettra de protéger durablement les populations contre les maladies hydriques et de préserver l’environnement contre la pollution.

André Chadrak