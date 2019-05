Antonio Guterres appelle à plus d’ambition pour la mobilisation de la finance climat au profit de l’Afrique

(Agence Ecofin) - Un « bon en avant ». C’est ce à quoi le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres (photo) a appelé dans la mobilisation du financement du développement et de la lutte contre le changement climatique en Afrique.

Il a appelé à plus d’ambition dans la lutte contre le réchauffement climatique, surtout pour le continent africain qui est touché de manière disproportionnée.

« Le continent africain ne contribue pratiquement pas au changement climatique, mais c’est une des régions du monde où l’impact du changement climatique est le plus dramatique et le plus dévastateur», a affirmé le responsable.

Lors d’une rencontre avec les journalistes, le dirigeant a rappelé l’engagement commun des Nations unies et de l’Union africaine en faveur d’un développement économique inclusif et respectueux de l’environnement.

Gwladys Johnson Akinocho