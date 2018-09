Madagascar : accord cadre pour un investissement de 2,7 milliards $ dans le developpement de l’économie bleue

(AMDP) - L’accord signé en marge du 7e forum sur la coopération sino-africaine (focac 2018) prévoit la création d’au moins 10 000 emplois directs à Madagascar dans les trois prochaines années.

Un accord cadre entre l’Agence Malagasy de Développement Economique et de Promotion des Entreprises (AMDP) et le consortium Taihe Century Investments Developments co.Ltd a été signé ce jour à pékin, en présence de SEM Hery Rajaonarimampianina, Président de la République de Madagascar.

Le partenariat a été signé entre M. Hugues Ratsiferana, Directeur général de l’AMDP et M. Miao Jirong, représentant le consortium Taihe Century Investments Developments Co.Ltd.



Six projets structurants pour Madagascar sont envisagés à l’horizon 2025, dans le domaine de la pêche, de l’aquaculture, de la lutte contre la pêche illégale, des chantiers navals et de centres de loisirs, ainsi que d’un centre de formation.

Sur dix ans, le montant de l’investissement prévu par le consortium est de 2,7 miliards d’USD.



Une première phase de trois ans doit démarrer avant la fin de l’année 2018, avec la création de plusieurs sociétés représentant un premier investissement de 700 millions USD. Sur la première société de pêche côtière, une flotte de 330 navires est prévue, représentant 3600 emplois directs à court terme.



Le Président de la République a déclaré : « Cet accord cadre est un dossier très important pour Madagascar, avec un impact immédiat pour l’économie du pays. Le développement de notre économie maritime est l’un des sept moteurs de croissance de Fisandratana 2030, le plan de transformation de l’économie à l’horizon 2030. Pour nos partenaires chinois, cet accord cadre s’inscrit également dans une dynamique globale : les nouvelles routes de la soie passent par Madagascar ! »



Le Président de l’AMDP, Hugues Ratsiferana ajoute : « C’est toute une industrie et une filière qui se structure grâce à cet accord. De la formation à l’emploi direct, ce partenariat est une opportunité unique pour l’économie malagasy. À terme, nos études montrent qu’un bassin de 300 000 personnes bénéficiera de cette nouvelle dynamique à Madagascar. »



Cet accord cadre est le plus important jamais signé par l’AMDP depuis sa création lors du XVIe Sommet de la Francophonie.



Par ailleurs, un second projet sur la désalinisation de l'eau de mer sur le littoral de la région de l'Androy prévoit une production quotidienne de 10 000 m3. L’eau désalinisée sera stockée, gérée, et distribuée dans des zones de production de l’Androy. Cela permettra la plantation de bambou afin de régénérer l'écosystème de la région. Cette production se fera avec l'appui de l'INBAR (International Network for Bamboo and Rattan).