Kenya : le comté de Mombasa va lancer un important programme de construction de logements sociaux d’un coût de 2 milliards $

(Agence Ecofin) - Les autorités locales du comté de Mombasa au Kenya vont lancer, au mois de septembre prochain, un programme de construction de 32 000 logements sociaux sur les deux ans à venir. Le coût total de ce programme est estimé à 200 milliards de shillings (environ 2 milliards $).

Ce projet qui constitue un pilier clé du programme de développement du Comté de Mombasa dénommé « vision 2035 », a essentiellement pour but de réduire le déficit de logements estimé à 380 000 unités dans cette région située sur la côte du Kenya.

Par ailleurs et conformément au « Big Four Agenda » du président Uhuru Kenyatta, le programme « vision 2035 » vise à créer une économie dynamique axée sur les PME afin de créer des emplois pour les jeunes et les femmes. Il est basé sur plusieurs axes au nombre desquels figurent l’amélioration de l'accès à l'eau et l'assainissement, la création d’un environnement durable et le développement d’infrastructures de transport modernes.

Notons que le déficit cumulé de logements au Kenya est estimé à plus de deux millions d’unités. En outre, le rythme actuel de construction de logements est inférieur à 50 000 unités, contre un besoin annuel estimé à 244 000 logements dans les différents segments de marché.

Le problème de l’accès au logement se pose avec une telle acuité au Kenya, de sorte que le Président Uhuru Kenyatta l’a inscrit au sein d’un ensemble de quatre grands plans d'action, en vue de la mise en œuvre d’un nouvel « agenda urbain » dans le pays.

A cet effet, le gouvernement kenyan prévoit la mise en œuvre d’un vaste programme de construction d’un million de logements sociaux dans tout le pays d’ici à 2023. Ceci, pour un coût global estimé à 25 milliards $.

