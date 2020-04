Côte d’Ivoire : l’israélien Mitrelli Group décroche un contrat de 160 millions $ pour réaliser 95 systèmes hydrauliques

(Agence Ecofin) - Le ministère ivoirien de l’Hydraulique et l’entreprise israélienne spécialisée dans l’adduction d’eau potable et assainissement, Mitrelli Group Limited, ont procédé, le vendredi 03 avril 2020 à Abidjan, à la signature d’un contrat pour les études et les travaux de réalisation de systèmes hydrauliques en Côte d’Ivoire.

D’un coût total de 98,3 milliards FCFA (environ 161 millions $), ce projet vise notamment la conception et la réalisation de 95 systèmes d’hydraulique urbaine dans 95 chefs-lieux de sous-préfectures de la Côte d’Ivoire.

Selon les autorités ivoiriennes, la mise en œuvre de ce projet entre dans le cadre du plan de riposte supplémentaire d’un coût de 1700 milliards FCFA (environ 2,9 milliards $), annoncé par l’Etat de Côte d’Ivoire pour limiter la propagation du Covid-19 dans le pays.

D’après les dernières données du ministère ivoirien de l’Hydraulique, le taux d’accès à l’eau potable en Côte d’Ivoire se situait à 80% à fin 2018.

André Chadrak