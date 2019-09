Cameroun : un groupement français mené par IGN-FI décroche un marché de digitalisation du cadastre

(Agence Ecofin) - C’est le groupement français ING-FI/GEO Design and Biz, spécialisé dans la cartographie et la géomatique, qui va réaliser une partie du Projet d’appui à la modernisation du cadastre et au climat des affaires (Pamocca) au Cameroun. C’est ce qui ressort de la décision signée le 29 août dernier par le ministre en charge des Domaines, Henri Eyebe Ayissi.

Selon cette décision ministérielle, le consortium conduit par ING-FI est attributaire du contrat pour la maîtrise d’ouvrage déléguée à l’exécution des activités de la composante 1 du Pamocca sur financement du Fonds spécial du Nigeria, intitulée « Modernisation du cadastre et des domaines ». Montant du contrat : 961,29 millions de FCFA, sur une période de 12 mois.

Le Cameroun a engagé en 2010 le Pamocca, articulé autour de trois principaux piliers : la mise en place du réseau géodésique national, la confection de la cartographie numérique à grande échelle et la réalisation des plans cadastraux numériques des communes.

ING-FI sera impliqué dans les procédures en cours, en vue de la digitalisation de 130 000 titres fonciers et de 480 000 parcelles des domaines national et public dans quatre villes pilotes que sont Douala, Yaoundé, Garoua et Maroua.

Selon le ministère en charge des Domaines, les résultats déjà obtenus par le Pamocca se rapportent, entre autres, à l’implantation de 2974 points géodésiques déterminés en coordonnées, ainsi que la numérisation de 198 510 dossiers techniques du cadastre.

Le Fonds spécial du Nigeria est un fonds créé en 1976 par la BAD et le gouvernement nigérian, qui vise à soutenir les efforts de développement de pays africains à faible revenu.

Sylvain Andzongo