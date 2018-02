Ethiopie : 167 projets pour un investissement total de 182 millions $ approuvés, ces 6 derniers mois dans la région d’Oromia

(Agence Ecofin) - Selon la Commission régionale de l'investissement d’Oromia, l’une des neuf régions administratives de l'Éthiopie qui s'étend de l'est au sud-ouest du pays, ce sont au total 167 projets d’investissement, d’un montant total de plus de 5 milliards de birrs (environ 182,7 millions $) qui ont été approuvés, au cours des six derniers mois.

A en croire le commissaire aux investissements de la région d’Oromia, Reshid Muhaba, 126 de ces projets sont détenus par des investisseurs locaux, 3 par par des étrangers, 37 par la diaspora éthiopienne, tandis qu’un est une coentreprise.

Ces projets d’investissements qui ont nécessité la mise à disposition de 4600 hectares de terres, concernent principalement les secteurs de l'agro-transformation, de la manufacture et de l'agriculture. Ceci, pour des perspectives de création de 31 000 emplois.

Par ailleurs, la Commission régionale de l'investissement d’Oromia a indiqué avoir mis fin au contrat de 25 investisseurs qui n'ont pas mis en œuvre leurs projets d'investissement. Leur retirant, par la même occasion, les 2398 hectares de terres qui avaient été mis à leur disposition.