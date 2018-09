Egypte: trois banques publiques chinoises vont injecter 2 milliards $ dans le projet de la nouvelle capitale administrative

(Agence Ecofin) - China Development Bank (CDB), l’Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) et China Exim Bank envisagent d’accorder un prêt syndiqué de 2 milliards de dollars à des entreprises chinoises impliquées dans la construction d’une nouvelle capitale administrative égyptienne, a rapporté le quotidien Daily News Egypt , citant un dirigeant de l’une de ces banques.

« Les fonds financeront la construction d’un quartier d’affaires situé dans la nouvelle capitale administrative », a déclaré Bian Shiyuan, directeur du bureau de la China Development Bank au Caire.

« Si tout se passe bien, l'accord de financement pourra être signé avant la fin de l’année en cours », a-t-il ajouté, indiquant que le prêt syndiqué sera décaissé à parts égales entre les trois banques chinoises.

Le projet de construction d’une nouvelle capitale administrative, dont le coût global s’élève à quelque 45 milliards de dollars, avait été annoncé, en mars 2015, par le gouvernement égyptien qui n’avait alors fourni aucun détail sur ses modes de financement.

Des accords conclus en 2016 entre les autorités égyptiennes et des groupes de BTP chinois prévoient cependant le financement du projet par des prêts et des dons chinois, à hauteur de 15 milliards de dollars.

Située à 48 km, à l’Est du Caire, la nouvelle métropole s’étendra sur une superficie semblable à celle de Singapour. Elle devrait notamment comprendre, à terme, 20 quartiers résidentiels abritant 7 millions de personnes, des gratte-ciel, un aéroport international plus grand que celui de Heathrow (Londres), une tour plus haute que la tour Eiffel, un parc public semblable au Central Park de New York et un parc d'attraction « quatre fois plus grand que Disneyland ».

La nouvelle capitale contribuera à désengorger Le Caire dont la population devrait passer, selon les experts, de 18 millions d’âmes, actuellement, à plus de 40 millions en 2050.

