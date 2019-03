Sao Tomé & Principe : la BAD mobilise 2 millions $ pour la préparation du projet d’aménagement d’un port en eau profonde

(BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT) - Le gouvernement de São Tomé & Príncipe et la Banque africaine de développement ont procédé, le vendredi 1er mars 2019 à Abidjan, à la signature d’un accord de don de 2 millions de dollars USD, pour cofinancer les dépenses liées aux activités préparatoires du projet d’aménagement d’un port en eau profonde à Fernão Dias dans le nord du pays.

Ce financement a été mobilisé par la Banque, dans le cadre des ressources de la Facilité pour la Préparation des Projets d’Infrastructure, NEPAD-IPPF, et a pour objectif de faire de São Tomé un ‟Hub portuaire” pour booster l’économie du pays, amoindrir son isolement et accélérer son intégration avec la partie continentale de l’Afrique.

Il s’agira d’aménager le port, et ainsi, améliorer la compétitivité des produits d’exportation, grâce aux économies qui seront générées par la réduction induite des coûts des opérations portuaires. La réalisation du projet contribuera également à réduire les coûts des marchandises et produits importés à São Tomé.

Cosignant pour la Banque africaine de développement, son vice-président, chargé du secteur privé, de l’infrastructure et de l’industrialisation, Pierre Guislain a souligné l’importance de ce don. Pour lui, la réalisation de ce projet est essentielle pour le développement socioéconomique de São Tomé-et-Príncipe et pour le renforcement des échanges commerciaux entre l’Afrique centrale, l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique méridionale.

« La Banque tient à ce projet transformateur, qui va contribuer à désenclaver l’archipel de São Tomé-et-Príncipe, en réduisant son isolement puis en renforçant son intégration économique avec les pays limitrophes (Nigeria, Cameroun, Guinée Équatoriale, Gabon, Congo et Angola, » a déclaré le vice-président.

Le ministre de la Planification, des finances et de l’économie bleue de Sao-Tomé & Principe, Osvaldo Vaz, a, pour sa part, exprimé la gratitude de son gouvernement à la Banque, pour son engagement dans le pays. «La Banque africaine de développement est notre partenaire de choix. Elle a toujours été à nos côtés, et la signature du présent accord, témoigne du dynamisme de notre coopération et de son engagement à accompagner les efforts de développement du gouvernement saotoméen», a souligné le ministre.

Les activités préparatoires faisant l’objet du don, s’articulent autour d’études techniques et de structuration PPP; la gestion de projet; le renforcement des capacités. Elles concernent également les activités de marketing; l’organisation d’une Table ronde des bailleurs de fonds et l’audit du projet.

Selon le chef de division, Infrastructure & Partenariats, NEPAD-IFPP, Mike Salawou, « Le principal but de ces activités est de déterminer la meilleure option technique, économique, financière et socio-environnementale pour l’aménagement du port envisagé, et de proposer un modèle PPP pour le financement de sa réalisation physique et son exploitation. »

Depuis ses premières opérations dans le pays en 1978, la Banque a largement soutenu le développement de Sao Tomé-et-Principe. Elle compte actuellement à son actif plus de 30 opérations (15 projets, 5 études et 7 interventions multisectorielles) dans le pays, d'un montant global estimé à 156 millions de dollars. Ces opérations se répartissent comme suit : agriculture (45 %) ; interventions multisectorielles (37 %) ; secteur social (18 %).