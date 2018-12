Côte d’Ivoire : 80 millions d’euros de l’AFD pour améliorer l’accès à l’électricité en zone rurale, dès 2019

(Agence Ecofin) - L’Agence française de développement (AFD) va octroyer 80 millions d’euros (environ 52,4 milliards FCFA) à la Côte d’Ivoire pour améliorer l’accès à l’électricité en zone rurale. Ce nouveau financement vient concrétiser l’accord de coopération renforcée portant sur l’énergie durable, signé jeudi dernier, entre les deux parties.

Ce nouvel accord vient permettre à la Côte d’Ivoire de bénéficier d’un appui au développement du secteur énergétique de la part de l’AFD, grâce à des financements en faveur de projets d’augmentation ou de réhabilitation de capacités de production et d’accès à l’électricité.

Cet accord va aussi favoriser les lignes de crédits bancaires pour le financement de projets d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, et de l’assistance technique pour accompagner le développement des énergies renouvelables.

De plus, ce financement de l’AFD va notamment permettre de répandre l’électricité et de diversifier les usages pour toutes les populations, notamment celles vivant dans les zones les plus retirées de la Côte d’Ivoire.

Cette coopération va également faciliter le déploiement des infrastructures de pilotage et de gestion intelligente du réseau et réaliser la première centrale électrique en énergie solaire flottante d’Afrique.

Notons que l’AFD et le gouvernement ivoirien vont s’atteler à travailler sur un programme de développement des énergies renouvelables, qui a pour objectif d’augmenter leur part dans le mix énergétique ivoirien ou régional, et le présenteront au Fonds Vert pour le climat dès 2020.

Flore Kacou