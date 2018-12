Egypte : les investissements publics ont atteint 4 milliards $ au premier trimestre de l’exercice 2018/2019

(Agence Ecofin) - Selon la ministre égyptienne de la Planification et de la Réforme administrative, Hala el Saeed (photo), les investissements publics en Egypte ont atteint un total de 72 milliards de livres (environ 4 milliards $) au cours du premier trimestre de l’exercice 2018/2019.

S’exprimant, samedi, à l’occasion d’une conférence économique organisée par le groupe de presse Al Ahram, Hala el Saeed a fait savoir que l’essentiel de ces investissements a été consacré au développement des infrastructures.

Au total, 18% des investissements concernés ont été alloués au secteur de la construction et des équipements collectifs, tandis que les secteurs des transports et de l'électricité en ont reçu respectivement 13% et 11%.