Le président chinois Xi Jinping annonce 60 milliards $ de financements pour l’Afrique

(Agence Ecofin) - Dans son discours d’ouverture du Forum sur la coopération sino-africaine, prononcé ce lundi, à Beijing, en Chine, le président chinois, Xi Jinping (photo), a annoncé que son pays allait accorder au total 60 milliards $ de financements en faveur de l’Afrique.

Ces financements seront accordés sous forme d’aide gouvernementale, mais également à travers d’investissements et de financements via des institutions financières et des entreprises, a précisé Xi Jinping.

L’enveloppe comprend, entre autres, des lignes de crédit évaluées à 20 milliards de dollars, 15 milliards de dollars en subventions, prêts sans intérêt et prêts concessionnels, 10 milliards de dollars au titre d’un fonds spécial ou encore 5 milliards de dollars pour soutenir les importations en provenance d'Afrique.

Le président chinois a, par ailleurs, annoncé des mesures d’exemption de paiement des dettes contractées par certains pays africains, sous la forme de prêts du gouvernement chinois sans intérêts, et arrivant à échéance, d’ici à la fin de 2018.

Ces mesures d’exemption seront accordées aux pays les moins avancés d’Afrique, aux pays fortement endettés et pauvres, aux pays sans littoral et aux petits pays insulaires en développement qui ont des relations diplomatiques avec la Chine, a-t-il précisé.

Xi Jinping a, en outre, déclaré que la Chine comptait mettre en œuvre huit initiatives majeures avec les pays africains, au cours des trois prochaines années, et au-delà. Soulignant que ces initiatives allaient couvrir différents domaines tels que la promotion industrielle, les infrastructures, la facilitation des échanges et le développement vert.

