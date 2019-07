Egypte : le gouvernement ouvrira six nouvelles zones franches publiques d’ici 2020

(Agence Ecofin) - Le Directeur de l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches (GAFI), Mohsen Adel, a déclaré le dimanche 30 juin, que la construction de six zones franches publiques dans différents gouvernorats avait commencé, et devrait être achevée au cours de l'exercice 2019/2020.

A l’en croire, ces zones viendront en appuie aux différentes industries et serviront de passerelles pour les exportations vers les marchés du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Europe.

Lesdites zones franches zones sont situées dans les gouvernorats de Sharqiya, Minya, Gizeh, Kafr al-Sheikh, Sinaï Sud et Assouan.

Le conseil d'administration de la nouvelle autorité des communautés urbaines (NUCA), a par ailleurs approuvé la création d'une zone franche publique dans la ville industrielle de « 10 Ramadan » sur une superficie d'environ 500 acres. Elle sera la plus grande zone franche publique d'Égypte, a précisé Mohsen Adel.

Romuald Ngueyap