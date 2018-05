  RDC : lancement des travaux de la nouvelle aérogare de l’aéroport de N’djili à Kinshasa, d’un coût de 364 millions $

(Agence Ecofin) - Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Joseph Désiré Kabila, a procédé, mercredi 02 mai, au lancement officiel des travaux de construction de la nouvelle aérogare de l’aéroport international de N’djili à Kinshasa.

Ces travaux comprennent plusieurs ouvrages, notamment une nouvelle aérogare d’une superficie de 40 617 m2 comprenant un rez-de-chaussée pour les arrivées, une mezzanine pour les transits et un niveau supérieur pour les départs. Le bâtiment abritera également des comptoirs d’enregistrement, des salles de bagages arrivée et départ, des appartements, des espaces publics, des galeries marchandes, etc.

Il est en outre prévu 74 517 m2 de nouveaux tarmacs connectés à l’aérogare par des sas d’une capacité d’accueil simultané de dix aéronefs, un parking à véhicules de 1200 places avec fontaine, ainsi que le prolongement des taxiways parallèles et des bretelles de 68 891 m2.

Les travaux prévoient aussi l’installation d’outils informatiques modernes d’exploitation et de télésurveillance des installations et alentours, une déviation du Boulevard Lumumba sur 5 km, ainsi que la formation du personnel destiné à exploiter les futures installations.

Une fois achevée, cette aérogare permettra de répondre aux besoins de flux annuel des trafics d’aéronefs et de passagers, estimé à 3 millions.

La construction de cette nouvelle aérogare confiée au groupe chinois Weihai International Economic and Technical Coopérative (WIETC) s’étalera sur une période de 36 mois. D’un coût global de 364,9 millions $, ce nouvel ouvrage sera financé conjointement par Exim Bank of China (60%) et la RDC (40%). A cet effet, Kinshasa a déjà débloqué 20 millions $ pour le démarrage des travaux.

Notons que l’aéroport international de N’djili dispose actuellement de deux aérogares, à savoir : celle construite en 1956 et celle dite « modulaire », inaugurée en juillet 2015, mais ne répondant plus au besoin du trafic aérien et de la modernité.