Ethiopie : le Japon fait don de 27,5 millions $ pour la construction d’un centre de développement des ressources humaines de la TICAD

(Agence Ecofin) - L’Éthiopie et le Japon ont conclu, le 30 mars dernier, un accord de don d’un montant total de 27,5 millions $ pour la construction d’un Centre de développement des ressources humaines de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD).

Le Centre de développement des ressources humaines de la TICAD, qui comprend un centre de formation et des installations connexes, sera construit par le gouvernement japonais afin d’améliorer la productivité de l’Éthiopie grâce à la philosophie nippone Kaizen.

S’exprimant lors de la cérémonie de signature, le ministre éthiopien des finances et de la coopération économique, Admasu Nebebe, a déclaré que l’objectif du projet était de promouvoir la capacité de développement des ressources humaines de l’Institut éthiopien Kaizen (EKI) en construisant un complexe et en fournissant l’équipement nécessaire pour développer le contrôle de qualité et la productivité en Ethiopie.

Ainsi, une fois opérationnel, le Centre TICAD devrait renforcer la capacité de l'Institut éthiopien Kaizen, actuellement dirigé par le gouvernement éthiopien, à reproduire les méthodes de gestion dans l’ensemble du pays à tous les niveaux et à fonctionner comme centre d’excellence continental. Les travaux de construction sont prévus pour s’achever en 2020.

A noter que l’objectif des instituts Kaizen, présent dans plus de 35 pays, est d’apporter les avantages compétitifs aux entreprises et institutions publiques, en leur permettant une augmentation de la productivité, une efficacité et une forte motivation de leur personnel, l’élimination des gaspillages, la réduction des délais et l’optimisation des équipements.

Fondé en 1985 par Masaaki Imai, l’institut Kaizen tire ses origines dans le Système de Management du groupe Toyota. Selon un communiqué de l’ambassade du Japon, l’Ethiopie a été capable d’économiser 2,5 milliards de birrs (environ 90,7 millions $) depuis la mise en place de Kaizen en 2011.

Il importe de rappeler, par ailleurs que, lors de la TICAD V tenue en juin 2013 à Tokyo, le Japon s’est engagé à former 30 000 Africains en Afrique pour les aider à acquérir des compétences professionnelles. En outre, le Japon a promis d’établir des centres de la TICAD pour la formation des ressources humaines pour le commerce et l’industrie dans 10 sites en Afrique et d’y envoyer des spécialistes de la formation professionnelle.