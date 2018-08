Rwanda : 630 millions $ des Nations unies pour soutenir l’économie, le social et la gouvernance

(Agence Ecofin) - Le système des Nations unies va accorder un appui financier de 630 millions $ sur cinq ans, en faveur du Rwanda, en vue d’appuyer la mise en œuvre de programmes concernant notamment la transformation économique, la transformation sociale et la gouvernance transformationnelle.

La signature de l’accord de financement a eu lieu, hier mardi, 31 juillet 2018, à Kigali, entre le coordonnateur résident du système des Nations unies au Rwanda, Fodé Ndiaye (photo, à gauche), et le ministre rwandais des Finances et de la Planification économique, Uzziel Ndagijimana (photo, à droite).

A cette occasion, le responsable rwandais a indiqué que 40% de ce financement est actuellement disponible. « Les 60% restants (environ 378 millions $) seront mobilisés grâce à diverses initiatives, y compris une stratégie consolidée de mobilisation des ressources », a-t-il déclaré.

Uzziel Ndagijimana a, par ailleurs, ajouté que les trois domaines d’intervention de ce programme d’assistance du système des Nations unies sont alignés sur le programme de transformation du pays, dans lequel le gouvernement cherche à créer quelque 1,5 million d'emplois décents, accélérer l'urbanisation, promouvoir le développement industriel et améliorer le rendement de l'agriculture et de l'élevage, etc.

Le financement aidera également à promouvoir le plan de développement des ressources humaines du pays et à consolider la bonne gouvernance et la justice.

Pour sa part, Fodé Ndiaye a rappelé que le système des Nations unies avait engagé environ 475 millions $ dans des actions humanitaires et de développement au Rwanda, au cours des cinq dernières années.