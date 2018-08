Le gestionnaire d'actifs Finance in Motion et la société de conseil Unique lancent un fonds pour la foresterie durable en Afrique

(Agence Ecofin) - Finance in Motion, l’un des principaux gestionnaires d’actifs qui compte 17 bureaux de représentation dans 30 pays dans le monde, et le groupe Unique, spécialisé dans le conseil et la gestion des forêts, ont conjointement lancé le fonds Arbaro, qui investira dans des projets forestiers durable en Amérique latine, aux Caraïbes et en Afrique subsaharienne.

Ce fonds d’investissement qui est basée au Luxembourg et qui sera géré par FiM Asset Management investira tout d’abord dans un portefeuille de 12 projets de foresterie durable. Ces projets sont situés dans des zones de déforestation élevée et dans lesquelles la demande en bois est forte. Pour sa première clôture réalisée en en juillet dernier, Arbaro Fund a mobilisé 60,2 millions $.

Plusieurs institutions financières et organismes internationaux ont participé au financement de ce fonds. Il s’agit de la Banque Européenne d’Investissement (BEI), du Finnish Fund for Industrial Cooperation, qui est l’organisme finlandais de financement du secteur privé dans les pays en développement, le fonds autrichien Vorsorgekasse, l’organisme GLS Treuhand et la société de transport européenne Girteka Logistics.

« Nous sommes heureux d’agir en tant qu’investisseur de référence et de fournir 20 millions $ pour renforcer l’impact du Fonds Arbaro en Afrique et en Amérique latine, qui abritent les forêts les plus importantes et les plus menacées de la planète », a déclaré Andrew McDowell, vice-président et responsable du secteur de l'agriculture à la BEI.

