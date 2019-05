American Tower, explose le compteur des fusions-acquisitions de 2019 ciblant l'Afrique, avec une offre de 1,85 milliard $ pour s'offrir une concurrente dans la région

(Agence Ecofin) - American Tower une entreprise basée dans la ville de Boston aux Etats-Unis et qui assure la gestion de tours de télécommunication au profit des opérateurs, a annoncé avoir trouvé un accord définitif pour le rachat d'Eaton Towers, une société qui revendique plus de 5 200 tours de télécommunications dans cinq pays africains (Ghana, Niger, Burkina Faso, Kenya et Ouganda).

Avec une offre évaluée à 1,85 milliard $, ce sera à sa finalisation la plus importante opération de fusion-acquisition, depuis le début de l'année 2019 à ce jour, impliquant un investisseur étranger en Afrique.

Il y a eu l'introduction du groupe sud-africain Multichoice Group sur le Johannesburg Stock Exchange, mais qui a connu une participation massive des actionnaires déjà existants.



Cette valorisation tient aussi compte de la dette d'Eaton Towers, toutefois, il devrait y avoir suffisamment de cash en reste pour permettre une bonne rémunération de son actionnaire majoritaire Capital International.

L'opération devrait aussi apporter un rendement à suivre à d'autres investisseurs comme Development Partner International (qui a déjà annoncé la cession), le sud-africain Ethos Private Equity et l'ex branche private equity de Standard Chartered Bank.



American Tower a rassuré ses investisseurs et le marché financier, que cette acquisition ajoutera une contribution de 360 millions $ à ses revenus dès la première année, et un apport de 165 millions $ à la marge brute d’exploitation consolidée.

Rappelons cependant qu’Eaton Towers a en 2018 renoncé à une introduction sur le London Stock Exchange, via une offre publique initiale, expliquant que les conditions de marché n'étaient pas favorables.



Idriss Linge