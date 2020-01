Investisseurs & Partenaires étend ses activités en Afrique Anglophone et réalise un premier investissement au Nigéria

(INVESTISSEURS & PARTENAIRES) - Le fonds I&P Afrique Entrepreneurs 2 (IPAE 2) accueille deux nouvelles entreprises dans son portefeuille, poursuivant un rythme d’investissement actif, deux ans après son lancement. Parfaitement alignés avec le mandat du fonds, ces deux investissements renforcent l’empreinte d’I&P en Afrique anglophone, avec un quatrième investissement au Ghana et un premier investissement au Nigéria.

Deux investissements à fort impact, alignés avec le mandat d’IPAE 2…

Le fonds IPAE 2 vise à accompagner plus de trente entreprises en Afrique Subsaharienne d’ici 2022. Le fonds a récemment réalisé son troisième et dernier closing, à 92 millions d’euros, en incluant trois nouveaux investisseurs : la Banque Africaine de Développement, l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) et le fonds France 2i, confié par la Fondation de France et géré par RAISE Impact.

IPAE 2 est un fonds généraliste ciblant un large éventail de secteurs, contribuant de manière significative à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) : agro-industrie, santé, bâtiment, énergies renouvelables, microfinance, industrie, produits et services B2B, etc. Les nouveaux investissements sont pleinement conformes au mandat et à la stratégie d'investissement d'IPAE 2, de par leur diversité géographique et sectorielle et leur fort potentiel d’impact sur les économies locales :

New Crystal (Santé, Ghana) est le principal groupe privé de soins de santé au Ghana qui se consacre aux pauvres en milieu urbain, apportant des services de soins abordables et fiables à près de 300 000 personnes chaque année.

Rensource (Energie, Nigeria) est une société de distribution de services énergétiques qui fournit de l’électricité et des services à forte valeur ajoutée à des PME au Nigeria par le biais des micro-utilités à énergie solaire. Rensource est le fournisseur d’électricité hors réseau qui connaît la croissance la plus rapide au Nigeria.

… Renforçant l’empreinte d’I&P en Afrique anglophone

Si I&P est principalement actif en Afrique francophone, le groupe a progressivement développé ses activités en Afrique anglophone. Le portefeuille d’I&P compte plusieurs entreprises opérant dans des pays anglophones (AMI au Kenya, Finance Trust Bank en Ouganda, PEG Africa, Eden Tree et VRS au Ghana). En 2016, I&P a ouvert un bureau à Accra, géré par Baafour Otu-Boateng. L’équipe d’investissement locale a été renforcée en 2018 avec le recrutement de Francis Owusu.

Rensource est le premier investissement d’I&P au Nigéria. En utilisant la fourniture de micro-utilités solaires comme point d'entrée, Rensource développe et gère les infrastructures critiques qui alimentent la productivité des PME. L'investissement dans Rensource, aux côtés de co-investisseurs tels que CRE Ventures, Omidyar Network, PROPARCO, Inspired Evolution et EDP, constitue une plateforme unique permettant à l'I&P de pénétrer l'un des plus grands marchés d'Afrique.

"Nous sommes ravis de nous associer aux promoteurs de New Crystal et de Rensource, deux entreprises pionnières qui s'inscrivent dans la philosophie d'I&P en matière d'impact", déclare Baafour Otu-Boateng, Responsable Investissement. "Notre bureau au Ghana a naturellement accès à des dossiers prometteurs en provenance du Nigeria, et nous sommes impatients de tirer des enseignements de notre modèle de partenariat et de le déployer pour soutenir d’autres PME au Nigeria, ces entreprises étant essentielles à la croissance économique à long terme du pays".

À PROPOS D’INVESTISSEURS & PARTENAIRES

Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe d’investissement d’impact dédié aux petites et moyennes entreprises d’Afrique Subsaharienne, acteurs clés d’une croissance durable et inclusive sur le continent. Depuis sa création en 2002, I&P a investi dans plus de 100 entreprises basées dans 16 pays africains. I&P est un partenaire actif qui, en plus d’un investissement financier, apporte ses compétences en stratégie, en finance et en management pour accélérer la croissance et maximiser les impacts de ces entreprises, qui créent de la valeur locale et des emplois pérennes, mais génèrent aussi d’importants impacts sociaux, environnementaux et de gouvernance. Fondé par Patrice Hoppenot et dirigé par Jean‐Michel Severino depuis 2011, I&P compte environ soixante-dix collaborateurs présents à Paris et dans sept bureaux africains (Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Côte d’Ivoire, Madagascar, Niger et Sénégal).Pour en savoir plus sur nos activités, retrouvez-nous sur : www.ietp.com